La circulaire n°24/2023/TT-BCA du ministère de la Sécurité publique concernant l'octroi et le retrait des plaques d'immatriculation des voitures et motos, est entrée en vigueur le 15 août.

Du janvier 2022 au juin 2023, 16.229 accidents de la route se sont produits dans tout le pays, tuant 9.086 personnes et blessant 11.235 personnes. Les cas liés aux moyens de transport en commun se sont élevés à 5.778 cas (soit 35,60% du total), tuant 3.724 personnes (40,99%) et blessant 2.767 personnes (24,63%).

Les Hauts Plateaux du Centre possèdent de nombreux potentiels et avantages, mais la promotion de leur croissance et l’amélioration de la vie de leur population de près de 6 millions d’habitants et nécessitent des solutions fondamentales aux problèmes liés au foncier, au développement agricole et sylvicole, à la protection de l’environnement écologique.