Hanoï (VNA) - Un colloque visant à rendre public le rapport "Faciliter la croissance de l'entrepreneuriat en supprimant les obstacles : Livre blanc sur les petites et moyennes entreprises (PME) appartenant à des femmes au Vietnam" a été organisé le 23 janvier par le ministère du Plan et de l'Investissement.Ledit ministère, en collaboration avec la Banque asiatique de développement ( BAD ), a élaboré ce Livre blanc pour promouvoir le soutien aux PME appartenant à des femmes, dans le cadre d'un projet d'assistance technique visant à promouvoir le développement des entreprises appartenant à des femmes en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, mis en œuvre par la BAD au Vietnam entre 2019 et 2024.Winfried Wicklein, directeur général du Département Asie du Sud-Est de la BAD, a souligné que les PME dirigées par des femmes pourraient être un moteur de croissance économique au Vietnam ainsi qu'en Asie et dans la région du Pacifique.