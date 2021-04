Lancement du grand prix Miss Fitness Star Vietnam 2021. Photo: CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La première saison de Miss Fitness Star Vietnam a été officiellement annoncée lundi du 5 avril à Hô Chi Minh-Ville.

Miss Fitness Star Vietnam célébrera une beauté moderne et saine, digne de la talentueuse et dynamique jeune génération. La première saison de Miss Fitness Star Vietnam coûtera au total 10 milliards de dôngs, dont 3 milliards de dôngs ira à la vainqueur, recevant ainsi la prestigieuse couronne intitulée "Osez vivre".



''Nous ne recherchons pas des athlètes avec de beaux corps, mais des filles qui s'aiment, prennent soin d'elles-mêmes et qui ont une pratique quotidienne d'exercices physiques : un esprit sain dans un corps sain en quelque sorte. Nous recherchons des jeunes femmes ayant de nouveaux modes de vie'', a déclaré Trang Lê, fondatrice et présidente de la Semaine internationale de la mode du Vietnam.

Les membres du jury de Miss Fitness Star Vietnam seront la Miss et top model Minh Tu et les Miss Vietnam 2018 Trân Tiêu Vy, Mâu Thuy et Thuy Vân.



Minh Tu a déclaré que les choix se porteront en priorité vers des candidates ayant une forte personnalité, apportant une source d'énergie joyeuse, et dédiant une part de leur activité à communiquer auprès de leur communauté dans le but de diffuser ce nouveau mode de vie sain et sportif.



Les premières sélections du programme se dérouleront en mai 2021 à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Les meilleures candidates se défieront dans plusieurs émissions de télé-réalité prévues en août 2021 et qui se tiendront au NovaWorld Phan Thiêt, à NovaWorld Hô Tram (sponsor de diamant du concours) et dans une salle de gymnastique de CitiGym (sponsor d’or). La finale aura lieu en septembre 2021 à Vung Tau (Sud du Vietnam). -CVN/VNA