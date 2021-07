Photo d'illustration : VNA

Sydney (VNA) - L'Association générale des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Galles du Sud (UAVS-NSW) en Australie vient de lancer un concours intitulé UAVS Hackatrix "Fix the Glitch" 2021.



Il s’agit d’un concours de développement d'idées technologiques, destiné à tous les lycéens et les étudiants au Vietnam et en Océanie.



Le concours se concentre uniquement sur le domaine des technologies de l'information. Il se déroule de juillet à fin septembre 2021.

Dans le cadre du concours, aura lieu le 7 août un séminaire virtuel baptisé "Techtalk - Hello Future", lequel réunira des spécialistes de premier rang dans le domaine des technologies de l’information. Les participants du séminaire répondront aux questions sur le concours et présenteront des tendances de développement de l'un des domaines les plus intéressés au monde aujourd'hui.



L’UAVS-NSW a vu le jour en 2018. Cette organisation a organisé de nombreuses activités destinées aux étudiants vietnamiens en Australie, dont des assistances d’étudiants en difficultés en raison du COVID-19. -VNA