Le Vietnam possède de nombreux sites attrayants. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Un concours de production de clips présentant le tourisme vietnamien a été lancé le 15 mai à Hanoï.

Ce concours est organisé conjointement par l’Administration nationale du Tourisme (ANT) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Vietnam Airlines, Hanoi Unesco Travel Club et la compagnie Mr.Linh’s Adventure.

Il s’adresse à tous les citoyens vietnamiens et étrangers de 18 ans et plus ayant déjà voyagé au Vietnam. Chaque candidat peut envoyer au maximum cinq clips dont la durée de chacun varie de 30 secondes à 2 minutes. Les clips doivent présenter la beauté naturelle et culturelle du Vietnam, de belles expériences des candidats lors de leurs voyages au Vietnam, pour inciter les gens à y venir.

Le comité d’organisation reçoit des clips du 15 mai au 15 juin. Les résultats seront rendus publics vers la mi-juillet sur le site web de l’Administration nationale du Tourisme à l’adresse www.vietnamtourism.gov.vn.

Selon le directeur général adjoint de l'Administration nationale du Tourisme, Ha Van Sieu, le concours est une activité significative pour saluer le 60e anniversaire du secteur touristique du Vietnam (9 juillet 1960). Après ce long parcours de développement, le Vietnam est devenu une destination qui attire de plus en plus de vacanciers des quatre coins du monde.-VNA