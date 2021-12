Interface du site Web

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 9 décembre, l'Office général des statistiques (relevant du ministère du Plan et de l'Investissement) en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a organisé un colloque pour annoncer le site web du Système de données spatiales sur la population et le développement à l'adresse: https://gis.gso.gov.vn.

Apportant des données administratives complètes mises à jour de manière régulière, ce site Web vise à promouvoir la valeur informationnelle des résultats du Recensement général de la population et des logements de 2019.

Le site a été développé par l'Office général des statistiques avec le soutien technique et financier du FNUAP et les contributions du Fonds commun des Nations Unies pour les ODD. Il contient des données sur les coordonnées géographiques de plus de 26 millions de foyers dans tout le pays.

Il s'agit d'une source de données extrêmement précieuse et sans précédent au Vietnam. En outre, le site fournit des données administratives complètes mises à jour régulièrement, rapidement et avec précision.

Sur la base des données numérisées et localisées par GPS, le site Web constitue une base de données, aidant les utilisateurs à rechercher facilement des informations en fonction de l'aire géographique.

Selon Naomi Kitahara, représentante en chef du FNUAP au Vietnam, le site Web fournit les données les plus récentes sur les problèmes démographiques émergents, en particulier ceux concernés le vieillissement de la population et les personnes âgées au Vietnam.

Elle a appelé à des cadres juridiques et politiques opportuns, conformément aux principes de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD).

Le site Web est également connecté au réseau de surveillance des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et intégré aux données spatiales des établissements de santé, afin de fournir aux utilisateurs des informations utiles pour l'élaboration de programmes d'intervention, de réponse aux catastrophes naturelles. -VNA