Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 14 décembre, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a organisé un atelier, en ligne et en présentiel, sur les solutions pour mettre en œuvre efficacement le Programme de prévention et de résilience aux violences sexistes pour la période 2021-2025.

Le programme, approuvé par le Premier ministre, vise l'objectif que d'ici 2025, au moins 50 % des victimes de violences basées sur le genre recevront un soutien de diverses manières.

Les résultats de l'enquête nationale sur les violences à l'encontre des femmes vietnamiennes 2019 menée par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et l'Office général des statistiques avec le soutien du FNUAP a montré la prévalence de la violence à l'égard des femmes.

Selon cette enquête, 62,9% des femmes vietnamiennes ont connu une ou plusieurs formes de violence physique, sexuelle, émotionnelle et économique, ou ont été contrôlées par leur mari au cours de leur vie. 90,4 % des victimes de violences basées sur le genre n'ont demandé aucune aide aux autorités. Les dommages économiques causés par les violences faites aux femmes représentent 1,81 % du Produit intérieur brut (PIB) du pays.

Également lors de l'atelier, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le FNUAP ont lancé le Réseau de partenaires d'action sur la prévention et la réponse à la violence sexiste. -VNA