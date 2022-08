Le Vietnam compte actuellement 34.898 projets en cours. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - L’Association des entreprises à capitaux étrangers du Vietnam (VAFIE en anglais) a lancé le rapport annuel sur les investissements étrangers au Vietnam en 2022 pour thème "IDE avec la croissance verte et la structure économique moderne".

Le projet du rapport en 2022 comprend trois chapitres. Plus précisément, chapitre I : IDE dans le monde et l’ASEAN ; Chapitre II : IDE au Vietnam en 2022 ; Chapitre III : Orientations et solutions.

Photo: VNA



Le rapport sur les investissements étrangers au Vietnam vise à décrire, analyser et évaluer les flux des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, le pays compte actuellement 34.898 projets en cours cumulant un capital enregistré de plus de 426,14 milliards de dollars.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 19 sur 21 secteurs de l’économie vietnamienne. L'industrie de transformation et de fabrication représentait la proportion la plus élevée avec plus de 252 milliards de dollars, représentant 59,1% de l'investissement total. Les IDE sont déjà présents dans les 63 villes et provinces du pays, dont Hô Chi Minh-Ville était en tête en matière d’attraction des investissements étrangers avec plus de 54,3 milliards de dollars. -VNA