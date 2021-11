M. Nguyen Hong Thach et Mme N.V. Zaimenko lors de la cérémonie de signature de l'accord de coopération. Photo: Ambassade du Vietnam en Ukraine

Hanoï (VNA) - Le projet «Jardin naturel et culturel du Vietnam» sera construit dans le Jardin botanique national d'Ukraine à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Ukraine (1992 - 2022).



Cet ouvrage contribuera à renforcer l'amitié et la coopération traditionnelles entre les peuples des deux pays.



Le 3 novembre, dans la capitale Kiev, l'ambassadeur du Vietnam en Ukraine Nguyen Hong Thach et Mme N.V. Zaimenko - directeur du Jardin botanique national d'Ukraine nommé M. G. Grishko relevant de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine - ont signé un accord de coopération pour mettre en œuvre le projet «Jardin naturel et culturel du Vietnam» dans ce jardin M. G. Grishko.



En vertu de l'accord, le jardin MG Grishko accordera gratuitement à l'ambassade un terrain d'une superficie d'environ 1 ha pour construire le "Jardin naturel et culturel du Vietnam" - un endroit où seront présentées de collections de plantes et de l'architecture culturelle typiques du Vietnam.



Ce jardin vietnamien sera situé à côté des jardins d'Indonésie, d'Iran, d'Inde, de République de Corée, du Japon...



Selon le plan, les architectes construiront la conception globale du jardin vietnamien et puis la soumettront au Conseil scientifique du jardin MG Grishko.



Ensuite, l'ambassade devrait mettre en œuvre certains travaux tels que la plantation de bambous, la construction d'un grand modèle de tambour en bronze et d’un toit d'une maison communale traditionnelle du Nord du Vietnam. Il est prévu que les premiers travaux soient inaugurés à l'occasion de l'anniversaire de la mort des rois Hung (10e jour du mars lunaire en 2022).-CPV/VNA