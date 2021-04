Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion de la Journée mondiale de la bonne action, 11 avril, le ministère de l'Éducation et de la Formation, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, la Croix-rouge et le plan Itrithuc ont lancé à Hanoï le programme "Vœux des enfants".

L’objectif est de mobiliser des fonds pour développer l’éducation dans les zones lointaines, reculées et peuplées de minorités ethniques. Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré:

"Nous espérons non seulement recevoir des contributions financières de la part des donateurs, mais également connecter les administrations et les écoles. En effet, les enseignants et les élèves sont invités à faire part de leurs besoins, lesquels seront regroupés par catégories par les experts du programme, de façon à ce que les aides parviennent aux bonnes adresses".

Le 11 avril, les donateurs vietnamiens et étrangers ont promis de financer le programme à hauteur de 127 milliards de dôngs qui seront affectés à la construction de 16 écoles et dortoirs et à la fourniture de déjeuners pour 30 mille enfants et de bourses pour 20 mille autres. -VOV/VNA