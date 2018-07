Hanoi, 20 juillet (VNA) - Le ministère de l’Education et de la Formation, en collaboration avec la Commission centrale de la Propagande et de l’Education du Parti communiste du Vietnam, a lancé le 18 juillet le Prix national de la presse "Pour l’œuvre de l’éducation du Vietnam".

Lancement du Prix national de la presse "Pour l’œuvre de l’éducation du Vietnam". Photo: Vietnamnet



Ce prix, organisé pour la première fois, a pour but de sélectionner et d’honorer des ouvrages de presse excellents traitant de l’éducation et de distinguer des individus et collectifs ayant eu des contributions importantes à l’éducation nationale. Il vise également à attirer l'attention de toute la société sur le système d'éducation national, en diffusant largement les réalisations de l'ensemble du secteur dans la mise en œuvre de la Résolution 29 sur la réforme intégrale de l'éducation nationale, et ses contributions pour la construction et la défense du pays.

Les ouvrages devront refléter par exemple des activités exemplaires mises en œuvre dans les localités et les établissements d'enseignement, des individus et collectifs aux initiatives remarquables, des innovations dans l’enseignement et l’apprentissage ou des histoires inspirantes sur des enseignants et leurs contributions.

Le prix sera décerné aux ouvrages sous diverses formes (presse écrite, audiovisuelle, électronique…). Le comité d'organisation attribuera des prix pour chaque type, avec un 1er prix, deux 2e prix, trois 3e prix et des prix d'encouragement. – CPV/VNA