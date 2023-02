Artistes et membres de l'équipe de production. Photo: baoquocte.vn

Budapest (VNA) – La cérémonie de lancement du film "Fleur de pommier" coproduit par la Hongrie et le Vietnam a eu lieu le 8 février au soir à Budapest.



L’événement a été organisé au Théâtre cinématographique national Uránia par le studio de cinéma hongrois Solve Art, le studio de l’Association cinématographique de Ho Chi Minh-Ville, l’Institut national du film et Vertigo Media.



Présent à la cérémonie, le représentant du gouvernement hongrois Káel Csaba a affirmé qu’il s’agissait du premier long métrage coproduit par le Vietnam et la Hongrie, contribuant à améliorer la compréhension entre les deux pays. Selon lui, le film ramène les spectateurs dans les années 1970 où les relations entre les deux pays étaient très dynamiques, contribuant à donner au public hongrois un aperçu du Vietnam d'après-guerre et de son développement au cours des dernières années.



Pour sa part, l’ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyen Thi Bich Thao, a déclaré apprécier les efforts de l’équipe de tournage, ainsi que le soutien des organes compétents vietnamiens et hongrois, des associations d’amitié et des Vietnamiens en Hongrie, pour aider le film à être achevé et rendu public après cinq ans à compter de la sa conception en octobre 2017. Selon elle, le film est également le premier long métrage sous-titré en vietnamien à être présenté dans un cinéma hongrois.



Le film sera projeté à partir du 15 février au Théâtre cinématographique national Uránia.-VNA