Photo: CPV

Binh Dinh (VNA) - Le 27 septembre, sur l'île de Cu Lao Xanh, commune de Nhon Chau, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a lancé le modèle «L'île verte de la jeunesse sans déchets plastiques» qui s'inscrit dans le programme «Nettoyons la mer» en 2020.



Il s'agit d'une activité concrète en écho à la campagne «Rendre le monde plus propre» et au mouvement «Anti-déchets plastiques».



Il promeut le rôle pionnier, le bénévolat et la créativité des jeunes dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, notamment en sensibilisant l'ensemble de la société aux effets néfastes des produits dérivés du plastique sur l'environnement et la vie humaine. Cela permet de changer les habitudes d'utilisation de produits plastiques à usage unique, contribuant ainsi à réduire le volume de déchets plastiques rejeté dans l'environnement.



Ce modèle sera déployé pendant 3 mois sur l'île de Cu Lao Xanh. Chaque semaine, les jeudis et dimanches, des membres de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de l'île de Cu Lao Xanh et des bénévoles parcourront les plages, les marchés, les rues, les établissements de services, les sites touristiques pour appeler les habitants locaux et les touristes à limiter l'utilisation de produits plastiques à usage unique, et les aider à trier les déchets ménagers.



Le même jour, dans la commune de Nhon Ly, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh, de nombreuses activités ont été organisées comme collecte et traitement des déchets sur les plages, plantation de 50 arbres, installation de 15 poubelles, peinture d'images de propagande sur la protection de l'environnement marin…



A part Binh Dinh, le programme «Nettoyons la mer» en 2020 a été déployé dans de nombreuses autres provinces et villes côtières du pays avec une série d'activités telles que collecte et traitement des déchets dans le quartier de Hop Duc, arrondissement de Do Son, ville de Hai Phong; peintures murales de propagande dans la commune de Thach Hai, district de Thach Ha, province de Ha Tinh et dans le chef-lieu de Long Hai, district de Long Dien, province de Ba Ria - Vung Tau; sensibilisation des habitants du village de Vinh Hy, commune de Vinh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuan…



Lancé en 2016 par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, «Nettoyons la mer» est devenu un programme annuel très significatif dans la sensibilisation de tous les citoyens à la protection de la mer et à la lutte contre le changement climatique. -CPV/VNA