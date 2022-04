Nguyen Thuy Duong, cheffe du comité d’organisation de Miss Peace Vietnam 2022 . Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le tour préliminaire du concours Miss Peace Vietnam 2022 a lieu du 4 avril jusqu’à fin juillet dans toutes les trois régions Nord, Centre et Sud du pays.

Cette information a été donnée lors d'une conférence de presse organisée lundi après-midi dans la ville de Da Nang (Centre).

Selon les organisateurs, la demi-finale aura lieu le 3 septembre et la finale est prévue le 11 septembre à Da Nang.

La Miss Peace Vietnam 2022 recevra la couronne et une prime de 500 millions de dongs (21.884 dollars). Les première et deuxième dauphines obtiendront 300 millions de dongs et 200 millions de dongs, respectivement.

Présentation des couronnes du concours Miss Peace Vietnam 2022 lors de la conférence de presse. Photo: VNA



La cheffe du comité d’organisation, Nguyen Thuy Duong, a déclaré que ce concours visait à développer le rôle et les capacités des femmes dans le processus de développement national.

Se félicitant du concours de beauté, la vice-directrice du Service de la Culture et des Sports de Da Nang, Nguyen Thi Hoi An, a souligné que dans le but de faire de Da Nang une ville d'événements et de tourisme, les autorités locales créaient toujours des conditions favorables à l'organisation de tels événements. -VNA