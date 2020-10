Hanoi (VNA) - Un concours “Gardons le bleu de la mer” vient d’être lancé, visant à sensibiliser à la protection du milieu marin, répondre de manière proactive au changement climatique...

Une étudiante vietnamienne participe à la lutte contre les déchets marins plastiques. Photo: HVTC

Un concours Gardons le bleu de la mer ” vient d’être lancé par le journal Tai nguyen & Moi truong (Ressources naturelles & Environnement) et le Département général de la mer et des îles du Vietnam.Le concours vise à sensibiliser à la protection du milieu marin, contribuer au développement durable de l'économie marine, préserver la biodiversité et les écosystèmes marins, répondre de manière proactive au changement climatique...Ce concours est ouvert aux citoyens vietnamiens, Vietnamiens d'outre-mer et étrangers résidant au Vietnam. Les œuvres seront présentées dans toutes les formes et types de journalisme. Chaque auteur est autorisé à en soumettre de nombreuses.Seront remis 16 prix pour les groupes d'auteurs et de particuliers, affichés sur le site Web: http://baotainguyen moitruong.vn. Les candidatures sont à envoyer au siège du journal Tai nguyen & Moi truong, lot E2, nouvelle zone urbaine de Cau Giay, rue de Duong Dinh Nghe, arrondissement de Cau Giay, à Hanoï.Date butoir : le 30 septembre 2021.- CPV/VNA