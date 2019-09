Le lancement du concours d’écriture "Dire non aux déchets plastiques". Photo: VNA Le lancement du concours d’écriture "Dire non aux déchets plastiques". Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un concours d’écriture "Dire non aux déchets plastiques" a été lancé le 26 septembre à Ho Chi Minh-Ville par le magazine Môi Truong va Dô Thi Viet Nam (Environnement et Cité urbaine du Vietnam) et l’Eurl de l’environnement de la cité urbaine de Ho Chi Minh-Ville.

Le concours a pour objectif de sensibiliser auprès des habitants sur la réduction des déchets plastiques au Vietnam, en aidant les populations à mieux prendre conscience de l’utilisation des déchets plastiques, à trouver de bons modèles pour limiter les déchets plastiques...



En outre, le concours encourage également la collaboration des unités et des entreprises ayant de bons modèles et des produits limitant les déchets plastiques.



Le concours, destiné aux experts, entreprises, élèves, étudiants, journalistes, correspondants des agences de presses vietnamiennes comme étrangères…, comprend deux parties : "Dire non aux déchets plastiques" et les articles sur "Dire non aux déchets plastiques".



Les auteurs enverront des idées, modèles, produits, articles comprenant textes, photos, infographies, vidéos de télévision ou vidéos graphiques d’ici au 15 février 2020.



La cérémonie de remise des prix sera prévue le 5 juin 2020, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.



Selon le comité d’organisation, la pollution plastique est de plus en plus alarmante dans le monde entier. Lors de la récente conférence de Davos, en Suisse, des rapports ont estimé que le poids des déchets plastiques jetés dans l’océan d’ici 2050 serait plus important que celui des poissons. Mais il faut des centaines, voire des milliers d'années pour que les déchets plastiques se décomposent.



Quant au rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) publié en 2018, le monde utilise chaque année 500 milliards de sacs en plastique et environ 40% du plastique est destiné à l'emballage. Environ 300 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde chaque année. Il est très inquiétant que leur combustion peut entraîner l'émission de dioxines particulièrement dangereuses.



Au Vietnam, en 2015, le pays a produit et consommé environ 5 millions de tonnes de plastique et environ 80% des matériaux importés étaient fabriqués à partir de déchets de plastique.



Selon les estimations, le Vietnam utilise et jette annuellement environ 30 milliards de sacs en nylon. Dans ce contexte, le lancement de ce concours d’écriture "Dire non aux déchets plastiques" est une action concrète et significative, appelant la communauté à unir ses efforts pour protéger l'environnement vert, propre et magnifique au service du développement durable de chaque pays et du monde. -VNA