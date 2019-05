Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, s’exprime lors de l’événement, le 22 mai à Hanoï. Photo: PNUD/CVN

Hanoï (VNA) - En l’honneur de la Journée de prévention des catastrophes naturelles du Vietnam (22 mai), un concours de design des maisons résistantes aux crues a été déclenché mercredi 22 mai à Hanoï.

Le concours est organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le Département général de prévention et de lutte contre les fléaux naturels (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural) et celui de gestion du logement et du marché immobilier (ministère de la Construction). Il vise à trouver des designs de maisons en dur contre les inondations et les tempêtes à bas prix.



Le concours est ouvert du 22 mai au 13 octobre 2019 à tous les architectes, ingénieurs et étudiants venus des universités d’architecture et de génie civil du Vietnam. Il fait partie du projet national "Renforcement de la résilience aux impacts du changement climatique pour les communautés vulnérables côtières du Vietnam" financé par le Fonds vert pour le climat (Green Climate Fund - GCF).



Selon Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, ce concours vise à stimuler la capacité d’innovation d’architectes, ingénieurs et étudiants ainsi qu’à rehausser la conscience en matière d’importance de la résilience aux impacts du changement climatique.



Étant un des biens valorisés, le logement est souvent détruit par les catastrophes naturelles. En 2018, le Vietnam en a totalisé plus de 31.000 ouvrages endommagés. - CVN/VNA