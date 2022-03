Conférence en ligne sur l'opération Mekong Dragon III. Photo: Département général des douanes du Vietnam

Hanoi (VNA) – Le Département général des douanes du Vietnam a demandé aux services douaniers de déployer l'opération Mekong Dragon IV, une opération régionale conjointe contre le trafic de drogues et d'espèces sauvages, du 15 avril au 15 septembre 2022.

L'opération Mekong Dragon a été lancée en 2018 par les Douanes du Vietnam et de la Chine.

A ce jour, ont été mises en oeuvre trois phases principales et une phase élargie avec la participation de 20 agences douanières et organes chargés de l'application de la loi dans la région Asie-Pacifique. Plus de 1.200 affaires de trafic illégal de drogues et d'espèces sauvages ont été détectées et traitées.

Dans le cadre de l'opération Mekong Dragon III, 23 organes chargés de l’application de la loi de 20 pays et territoires d’Asie-Pacifique y ont participé et ont traité 868 affaires, dont 756 saisies de drogues. Le reste a concerné des espèces sauvages et le commerce de bois en violation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), a indiqué Nguyen Hung Anh, chef du Département des enquêtes anti-contrebande. -VNA