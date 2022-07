Lancement de la construction du 2e Centre de sauvetage des ours du Vietnam . Photo: VNA

Thua Thiên-Huê (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec Animals Asia Foundation (AAF) a lancé le 15 juillet le projet de construction du 2e centre de sauvetage des ours du Vietnam dans le parc national de Bach Ma, district de Phu Lôc, province de Thua Thiên-Huê (Centre).

Financé par l'AAF avec une aide non remboursable de 10,5 millions de dollars, ce projet devrait être achevé en 2026.

Le 2e centre de sauvetage des ours du Vietnam sera construit sur une superficie de 12,7 ha au sein du parc national de Bach Ma. Il aura la capacité d'accueillir plus de 300 ours reçus de fermes d'ours privées et de violations.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Quôc Doanh, le déploiement de ce projet démontre l'engagement vigoureux du gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre pleinement des dispositions des conventions internationales sur la conservation de la biodiversité et des espèces sauvages auxquelles le Vietnam a adhéré. À travers ce projet, le Vietnam s'efforce de mettre fin à l'élevage en captivité d'ours des ménages et des individus d'ici la fin de 2026.

L'AAF a commencé à sauver des ours au Vietnam depuis 2007. Elle a collaboré avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural pour construire et fonctionner le premier centre de secours des ours dans la zone tampon du Parc national de Tam Dao, province de Vinh Phuc (Nord). -VNA