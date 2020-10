Le triangle alimentaire. Photo: enmarche.be

Hanoï (VNA) - L'épidémie de COVID-19, le changement climatique et les inondations en cours au Vietnam est en train de menacer la sécurité alimentaire au pays.

En réponse à la Journée mondiale de l'alimentation (16 octobre), le ministère de la Santé a lancé la campagne médiatique de la Semaine « "Nutrition et développement" du 16 au 23 octobre 2020 sur le thème "Une nutrition raisonnable pour un développement durable".

La semaine «Nutrition et développement» en 2020 véhiculera de nombreux messages significatifs et concrets tels que: développer le modèle VAC (acronyme formé à partir des trois mots vietnamiens: "Vuon", jardin ou verger, "Ao", étang à poissons et "Chuong", porcherie ou poulailler) pour créer une source de nourriture sûre, propre et locale; utiliser une variété d'aliments; augmenter la consommation de légumes, de tubercules et de fruits;...

Le ministère de la Santé exhorte l'ensemble de la population à appliquer une régime alimentaire de qualité, à améliorer sa santé et sa résistance afin de contribuer à la prévention des maladies, à porter une attention particulière aux personnes vulnérables et aux groupes les plus durement touchés par les catastrophes naturelles.

Le Vietnam a fait de nombreux progrès dans l'amélioration de l'état nutritionnel et la santé de sa population. Le taux de malnutrition infantile a diminué de manière significative. La sécurité alimentaire a été nettement améliorée.

Cependant, le Vietnam est toujours confronté à de nombreux problèmes nutritionnels, notamment le taux élevé de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Une alimentation inadéquate, des habitudes alimentaires malsaines et le manque d'activité physique sont les causes de l'augmentation des maladies chroniques non liées à la nutrition. -VNA