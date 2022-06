La 3e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Lors de la dernière journée de travail, ce jeudi 16 juin, la 3e session de la 15e Assemblée nationale votera un certain nombre de projets de lois et de résolutions.

L’Assemblée nationale votera la Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur la propriété intellectuelle et celle sur le commerce de l’assurance (amendée).

Certains projets de résolutions seront également votés, à savoir le pilotage du modèle d’organisation des activités d'apprentissage, d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour les détenus en dehors des établissements pénitentiaires ; le pilotage de certains mécanismes et politique spécifiques pour le développement de la province de Khanh Hoa ; la position d’investissement du projet de périphérique 4 de la région de la capitale Hanoï et du projet de périphérique 3 de Hô Chi Minh-Ville ; la position d'investissement du projet de construction de l'autoroute Khanh Hoa - Buon Ma Thuot (1ère phase) ; la position d'investissement du projet de construction de l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau (1ère phase); la position d'investissement du projet de construction de l'autoroute Chau Doc - Can Tho - Soc Trang (1ère phase) ; les résultats de surveillance thématique sur la mise en œuvre des politiques et lois relatives à la planification depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la planification ; l’activité d’interpellation et la réponse aux interpellations ; la résolution de la 3e session de la 15e Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue prononcera un discours de clôture de la 3e session. -VNA