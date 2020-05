Lors d'une cérémonie de remise des équipemens médicaux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne et président du Bureau de l’AN, Nguyen Hanh Phuc, au nom de l'AN, a offert des équipements médicaux à certains parlements internationaux et organisations interparlementaires lors des cérémonies tenues du 11 au 14 mai à Hanoï.

Ces dons ont été remis aux ambassadeurs et aux représentants des ambassades des pays que sont Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Biélorussie, Belgique, Bulgarie, République tchèque, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Espagne, Royaume-Uni, Cambodge, Laos, Indonésie, Singapour, Philippines, Malaisie, Japon, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Cuba, Brésil, Argentine, Mexique, Chili, Venezuela, Maroc et Turquie au Vietnam et à un représentant de la mission de l'Union européenne au Vietnam.

Ces dons visent à aider les pays à faire face à la pandémie de COVID-19.

S'exprimant lors des cérémonies de remise de ces cadeaux, Nguyen Hanh Phuc a tenu en haute estime des relations fructueuses entre le Vietnam et ces pays mentionnés ces derniers temps, en particulier le développement de la coopération parlementaire entre l'AN vietnamienne et les parlements des pays au niveau tant bilatéral que multilatéral.

Il a informé les participants des efforts déployés par le gouvernement et le peuple vietnamiens pour contenir la propagation du COVID-19, tout en soulignant l'importance de la coopération et de la solidarité internationales dans ce combat.

Etant un membre responsable de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à partager ses expériences et à coopérer avec d'autres pays pour œuvrer ensemble dans le combat contre la pandémie, a-t-il affirmé.

Des représentants d'agences diplomatiques étrangères au Vietnam ont salué l'efficacité de la prévention et du contrôle du COVID-19 au Vietnam ces derniers temps et ont remercié le Vietnam pour sa précieuse assistance.

Ils espèrent que la coopération multiforme entre le Vietnam et leur pays, en particulier la coopération parlementaire, serait renforcée de plus en plus dans le temps à venir. -VNA