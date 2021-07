Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) doit continuer à promouvoir davantage son rôle et sa position dans la création d'un cadre juridique pour les activités du pays ; accélérer et améliorer la qualité de la promulgation des textes juridiques ; construire précocement un système juridique répondant aux exigences de la réalité; donner la priorité à l’élaboration de nouvelles lois et des lois (amendées) dans des domaines clés pour créer un nouvel élan du développement socio-économique.

C’est ce qu’a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture de la première session de l’Assemblée nationale (de la 15e législature) tenue le 20 juillet à Hanoï .

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a également précisé que l’AN devait continuer à rénover et à améliorer la qualité et l'efficacité de ses opérations pour répondre au mieux aux exigences et aux tâches politiques du pays dans la nouvelle période. En outre, l’AN doit également intensifier les activités de diplomatie,l'intégration et la coopération internationale, contribuant à la mise en œuvre de la politique extérieure d'ouverture, de multilatéralisation et de diversification du Parti et de l'État, a-t-il ajouté.

Lors de la séance d'ouverture de la première session de l’Assemblée nationale (de la 15elégislature) tenue à Hanoï le 20 juillet. Photo : VNA

Le leader du PCV Nguyen Phu Trong a souligné que les réalisations de l'AN au cours des 75 dernières années sont le résultat d'une direction juste du PCV - un facteur décisif pour que la législature s'acquitte des tâches confiées par le peuple.

Selon le dirigeant, pour l'immédiat, il faut institutionnaliser et concrétiser les politiques importantes affirmées lors du 13e Congrès national du Parti, garantissant la qualité des activités du 15e AN pour répondre aux exigences et aux tâches de la révolution et aux attentes du peuple dans la nouvelle période.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong a exprimé sa conviction que sous la direction du PCV et avec les efforts et la détermination des députés de l'AN, une étroite collaboration entre les organes du système politique, le soutien et la supervision du public, et la coopération et l'assistance des amis internationaux, la législature vietnamienne récoltera des résultats importants, méritant ainsi le plus haut organe représentatif du peuple et le plus haut organe du pouvoir d'État du pays.- VNA