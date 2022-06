Hanoï, 8 juin (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) a passé le 13e jour ouvrable de sa troisième session à interpeller les responsables sur des questions relatives à l'agriculture et au développement rural, aux finances et aux banques.

Photo : VNA

Dans la matinée, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a continué à répondre aux questions des députés sur les questions relevant de sa compétence.



Le vice-Premier ministre Le Van Thanh et le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung ont donné plus de détails sur les problèmes concernés.

Après cela, le ministre des Finances Ho Duc Phoc a répondu aux questions sur les questions financières, sur lesquelles le ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son et le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam Nguyen Thi Hong ont également fourni des explications supplémentaires.

Dans l'après-midi, le ministre des Finances Ho Duc Phoc a continué sa partie.

Nguyen Thi Hong a ensuite répondu aux questions des députés de l'AN sur le secteur bancaire, et le ministre de la Construction Nguyen Thanh Nghi a présenté des explications pertinentes.

La session de questions-réponses a été diffusée en direct par la voie du Vietnam et la Télévision du Vietnam et la Télévision de l’AN.

L’AN devrait poursuivre la session de questions-réponses le 9 juin, en mettant l'accent sur les questions bancaires et de transport. Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh se joindra aux ministres concernés pour répondre aux questions.- VNA