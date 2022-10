Panorama de la séance de travail des députés de l'AN. Photo : VNA

Hanoi (VNA)- L'Assemblée nationale du Vietnam de la XVe législature a poursuivi le 22 ocotobre sa quatrième session, en concentrant les débats sur la mise en œuvre des plans de développement socio-économique, les investissements publics, les finances et le budget de l'État de 2022 et de l'année à venir.Selon un rapport sur ce sujet, la situation socio-économique du pays au cours des neuf premiers mois de cette année a connu une reprise positive en obtenant des résultats importants dans divers domaines et en réalisant 14 des 15 objectifs du plan décrit.Plus précisément, la stabilité macroéconomique et l'inflation ont été maîtrisées, en plus de relancer la croissance économique et de garantir des soldes importants dans des conditions difficiles.L'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier à septembre a augmenté de 2,73%, tandis que la croissance du produit intérieur brut (PIB) à cette période a atteint 8,83%, dépassant l'objectif fixé.Quant au plan de développement socio-économique pour l'année à venir, le gouvernement a proposé 15 indicateurs clés dans les domaines de l'économie, de la société et de l'environnement, dont la croissance du PIB est d'environ 6,5%.Lors de la séance de travail du matin, les délégués ont fondamentalement approuvé le contenu du rapport susmentionné et ont proposé que le gouvernement accorde plus d'attention et évalue la croissance du PIB au cours des neuf premiers mois de l'année, en particulier au troisième trimestre.Ils ont souligné la nécessité de se concentrer sur le règlement des restrictions et des problèmes existants et de s'efforcer d'atteindre les objectifs de stabilité macroéconomique, de contrôle de l'inflation et de renforcement de la résilience du système financier et bancaire, entre autres.Dans la session de l'après-midi, l’AN entend la proposition et le rapport de vérification du projet de loi sur la loi sur les coopératives (modifié), en plus d'analyser le projet de loi pour la mise en œuvre de la démocratie à la base.- VNA