La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga (droite) et l'ambassadrice du Canada au Vietnam, Deborah Paul.



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, a remis mercredi à Hanoï l'insigne "Pour la paix, l'amitié entre les nations" à l'ambassadrice du Canada au Vietnam, Deborah Paul, au terme de son mandat au Vietnam.

Il s'agit de la plus haute distinction de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam exprimant la reconnaissance envers les grandes contributions de l'ambassadeur dans la consolidation et le renforcement de la compréhension mutuelle, de l'amitié, des échanges et de la coopération entre les deux peuples.

L'ambassadrice Deborah Paul a joué un rôle important dans l'établissement des contacts de haut niveau, des conversations téléphoniques et d'échanges de lettres entre les dirigeants du Canada et ceux du Parti et de l'État du Vietnam. Elle a soutenu le rôle du Vietnam au sein des forums régionaux et internationaux, notamment lorsque le Vietnam assume la présidence de l'ASEAN 2020, un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et la position du Vietnam dans le traitement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

En outre, la diplomate canadienne a contribué activement au renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

A ce jour, les deux pays ont effectivement mis en œuvre l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Canada ont enregistré de nombreux résultats impressionnants. Le Vietnam est actuellement le plus important partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN. Le Canada a également pris de nombreuses activités pratiques pour soutenir le Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Pour sa part, l'ambassadrice Deborah Paul a partagé qu'elle avait passé au Vietnam les meilleurs moments. Elle a promis d'accorder de bons sentiments au Vietnam, et de cultiver l'amitié entre les deux peuples de plus en plus grandissante. -VNA