Des Vietnamiens d'outre-mer en visite à Truong Sa. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassadeur vietnamien en Danemark Luong Thanh Nghi a rencontré les 25 et 26 juin une délégation d’une vingtaine de « soldats de Truong Sa », venus de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie, de France et d'Israël. Il s'agit des Vietnamiens d’outre-mer ayant participé à des visites à l'armée et à la population du district insulaire de Truong Sa et des plates-formes DK1 en 2019 et avant.

Ils ont annoncé qu'après les voyages, de nombreux forums et clubs de « soldats de Truong Sa » ont été créés en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en République de Corée... pour répandre l'amour de la mer et des îles auprès de la communauté vietnamienne à l’étranger. Ils ont, une fois de plus, remercié la Marine, le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer et le ministère des Affaires étrangères pour avoir organisé ces visites significatives qui contribuaient à faire mieux comprendre aux Vietnamiens d’outre-mer la situation du pays en général et de la mer et des îles de la Patrie, en particulier.

L'ambassadeur Luong Thanh Nghi a hautement apprécié l'affection et l'intérêt des Vietnamiens d'outre-mer pour la Patrie et a souhaité voir être organisées davantage des activités d'échange et de connexion au sein de la communauté vietnamienne.

A cette occasion, les Vietnamiens d'outre-mer ont discuté de la mise en place du « Comité de liaison des soldats de Truong Sa » et ont mobilisé près de 3.000 euros en faveur des soldats et des habitants de Truong Sa. -VNA