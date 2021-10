Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Algérie Nguyên Thành Vinh a souligné à l’occasion du 59e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Algérie l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (droite) et l’ambassadeur d’Algérie, Mohamed Berrah, le 22 octobre à Hanoi. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et l’Algérie sont celles d’amitié traditionnelle qui ont été cultivées, éprouvées et consolidées durant ces près de 60 dernières années, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Sur le plan politique, les dirigeants des deux pays se sont engagés à promouvoir davantage ces relations, avec les échanges et consultations réguliers et le soutien mutuel dans le cadre des forums internationaux, a-t-il indiqué.Dans le contexte marqué par l’épidémie de Covid-19, l’ambassade du Vietnam en Algérie s’est efforcée d’organiser certaines activités significatives adaptées aux conditions et circonstances locales afin de renforcer et de promouvoir l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Algérie, a-t-il fait savoir.