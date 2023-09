L'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi. Photo: VNA

Copenhague (VNA) – Une décennie après l'établissement de leur partenariat intégral (19 septembre 2013-2023), le Vietnam et le Danemark entretiennent une coopération étendue, substantielle et efficace, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, à l'Agence vietnamienne d'Information.

Les deux pays entretiennent régulièrement des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment des visites et des rencontres de haut niveau, ce qui non seulement montre le respect du rôle de chacun, mais aide également à orienter les contenus spécifiques de la coopération.

Plus récemment, lors de la visite officielle au Vietnam du prince héritier danois Frederik et de la princesse héritière Mary Elizabeth en novembre dernier, les deux parties ont signé 14 protocoles d'accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie, en particulier des énergies renouvelables.



Ils se soutiennent également dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux tels que les Nations Unies et ses organes, la Réunion Asie-Europe (ASEM), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne (UE).



Le commerce bilatéral a presque doublé au cours de la dernière décennie, passant de 480 millions de dollars en 2013 à près de 900 millions de dollars l'année dernière. De plus en plus d'investisseurs danois s'intéressent à la recherche d'opportunités de coopération et au développement des activités et de la production au Vietnam. En décembre 2022, le Danemark avait déployé 155 projets d'investissement d'une valeur de 1,78 milliard de dollars, se classant 22e sur 141 pays et territoires investissant des capitaux dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Récemment, le groupe danois Lego a lancé un projet d'une valeur de plus d'un milliard de dollars pour construire la première usine neutre en carbone au monde au Vietnam.



En outre, des programmes de coopération stratégique par secteur (CSS), axés sur l'énergie, l'environnement, l'agriculture, les produits agricoles, la santé, l'éducation et les statistiques, sont mis en œuvre de manière très efficace par les deux pays.

De gauche à droite: la princesse héritière Mary Elizabeth, le prince héritier Frederik de Danemark, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan. Photo: VNA

Cependant, il reste encore beaucoup de marge pour développer davantage les relations bilatérales, a déclaré Luong Thanh Nghi, ajoutant que les deux parties s'efforcent d'élever leurs relations à un nouveau niveau afin de créer une prémisse pour promouvoir la coopération dans de nombreux nouveaux domaines tels que la transition verte et la transformation numérique. et le développement des énergies renouvelables, qui revêtent tous une importance stratégique pour le développement du Vietnam ainsi que pour le bénéfice de chaque pays.

Actuellement, le Vietnam et le Danemark se coordonnent pour porter leurs liens à la hauteur d’un partenariat stratégique vert dans les temps à venir. L'ambassadeur Le Thanh Nghi a proposé que les deux pays continuent d'approfondir et de consolider les relations politiques et diplomatiques bilatérales, en maintenant les échanges de délégations, en renforçant la collaboration dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, en mettant l'accent sur énergies renouvelables, agriculture de haute technologie, santé, transports, logistique, transformation numérique et innovation.



Il a également proposé de promouvoir la coopération bilatérale dans l'économie, le commerce, l'investissement en donnant la priorité à des projets durables et de haute qualité.



Il est nécessaire de donner la priorité à la coopération dans les domaines liés à la croissance verte et au développement durable tels que le développement des énergies renouvelables, a-t-il ajouté. -VNA