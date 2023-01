Hanoï, 11 janvier (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a organisé le 11 janvier une cérémonie à Hanoï pour remettre un insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur sortant du Cambodge au Vietnam Chay Navuth.

L'ambassadeur sortant du Cambodge au Vietnam Chay Navuth. Photo : VNA

La présidente de l’Union des organisations d'amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga a déclaré que c'était un honneur de remettre l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" - le prix le plus noble de l’Union à l'ambassadeur du Cambodge en reconnaissance de sa contribution à la promotion de l'amitié et de la coopération intégrale entre les Vietnamiens et les Cambodgiens.Les liens politiques entre les deux nations ont été consolidés et fortement renforcés grâce aux visites mutuelles de leurs hauts dirigeants, a-t-elle déclaré, ajoutant que les relations de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de la culture, de l'éducation, de la défense et de la sécurité ont également récolté d'importantes réalisations.Le commerce bilatéral a dépassé 12 milliards de dollars en 2022 et les deux pays ont organisé avec succès l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge 2022 avec un large éventail d'activités diverses, a ajouté Nguyen Phuong Nga.Les importantes étapes de développement des relations Vietnam-Cambodge et les activités d'échange entre les peuples tenues au cours des trois dernières années ont vu la contribution du diplomate cambodgien Chay Navuth et de l'ambassade du Cambodge au Vietnam, a-t-elle souligné.Chay Navuth a déclaré que c'était un honneur pour lui de recevoir le prix le plus noble de l’Union.L'ambassadeur a affirmé qu'il se souviendra toujours l'assistance et les sentiments du peuple vietnamien et de l’Union pendant son mandat.Il a promis de tout mettre en œuvre pour contribuer à l'avenir au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Cambodge et le Vietnam.- VNA