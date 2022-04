Photo d'illustration : VNA



Can Tho (VNA) - L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Evans Knapper et une mission diplomatique de l'ambassade des États-Unis se sont rendus le 8 avril dans la laiterie de Vinamilk dans la ville de Can Tho, dans le cadre de leur voyage de travail dans cette localité du delta du Mékong.

Marc Evans Knapper a estimé le développement de l'industrie laitière vietnamienne et les investissements en matière de technologies de production selon les normes internationales de Vinamilk dans la laiterie de Can Tho ainsi que dans le système de ses usines à travers le pays.

Le diplomate a hautement apprécié le développement tant en taille qu'en qualité de l'industrie laitière vietnamienne ainsi que la croissance de Vinamilk au milieu de la pandémie de COVID-19 afin d'assurer un marché intérieur stable et obtenir des résultats d'exportation impressionnants.

Les dirigeants de Vinamilk ont informé l'ambassadeur Marc Evans Knapper et les membres de la mission diplomatique de l’ambassade des États-Unis du fonctionnement de la laiterie de Can Tho et des expériences de Vinamilk dans la réponse à la pandémie de COVID-19 pour stabiliser la production et les exportations.

Vinamilk dispose actuellement d'un système de 16 usines et 14 fermes aux normes internationales dans le pays et à l'étranger.

Sur le marché international, Vinamilk figure dans le Top 40 des plus grandes sociétés laitières au monde en termes de chiffre d'affaire. Vinamilk a exporté ses produits vers 57 pays, dont les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine... avec un chiffre d'affaires des exportations de plus de 2,6 milliards de dollars.

Rien que sur le marché américain, Vinamilk possède la laiterie Driftwood implantée en Californie. La société exporte également aux États-Unis du lait condensé et des produits de crème sous la marque Driftwood et les États-Unis sont également l'un des principaux marchés d'exportation de Vinamilk.

Vinamilk importe actuellement du lait cru en poudre des États-Unis pour produire du lait en poudre pour nourrissons et adultes. En outre, la société importe également des vaches laitières et du matériel technologique d'élevage de vache laitier des États-Unis. De 2019 à fin 2021, le chiffre d'affaires des importations en provenance des États-Unis a été de près de 306 millions de dollars. - VNA