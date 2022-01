L'ambassadeur russe Gennady Bezdetko. Photo : ministère des AE de Russie

Hanoï (VNA) - 2021 est une année animée d'activités diplomatiques entre la Russie et le Vietnam, notamment la visite en Russie du président Nguyen Xuan Phuc, malgré la pandémie de COVID-19, a estimé l'ambassadeur russe Gennady Bezdetko lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.

Le diplomate a partagé des jalons remarquables ainsi que ses belles impressions devant les changements du Vietnam après près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Doi Moi).

L'ambassadeur russe Gennady Bezdetko et le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite) lors d'une rencontre à Hanoï le 13 août 2021. Photo : VNA

Selon l'ambassadeur, la visite d'une délégation vietnamienne de haut rang, conduite par le président Nguyen Xuan Phuc en Russie était l'un des événements importants des relations bilatérales en 2021. Les deux pays ont également célébré le 20e anniversaire de la signature de la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique Vietnam-Russie, le 40e anniversaire de la création de la coentreprise pétrolière et gazière Vietsovpetro et le 15e anniversaire de la création de la Banque Vietnam-Russie.

Concernant la coopération économique, le diplomate russe a souligné que depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union économique eurasienne et le Vietnam en octobre 2016, le commerce bilatéral avait considérablement augmenté. Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam reste toujours le plus grand partenaire commercial de la Russie au sein de l'ASEAN. Les échanges commerciaux en 2021 ont atteint un niveau record. Selon les statistiques, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Russie a atteint en novembre 4,97 milliards de dollars, en hausse de 12,07 % par rapport à la même période de 2020.

L'ambassadeur russe Gennady Bezdetko et la directrice de la VNA Vu Viet Trang lors d'une rencontre à Hanoï le 28 décembre 2021. Photo : VNA

Sur la base des succès de la coopération pétrolière et gazière entre les deux pays, le premier producteur de gaz russe PAO Novatek étudie la possibilité de déployer des projets de gaz naturel et de GNL au Vietnam. En outre, le groupe russe GAZ et le Vietnam coopèrent dans le domaine de l'assemblage de véhicules automobiles. L'usine de GAZ à Da Nang est sur le point d'être mise en service.

Le groupe russe Rosatom, opérant dans le domaine des applications atomiques à des fins pacifiques, promeut actuellement la possibilité de coopération avec le Vietnam pour la construction d'un Centre scientifique et technologique nucléaire.

La cérémonie de remise de vaccins de Russie au ministère vietnamien de la Santé le 29 septembre 2021. Photo : VNA

A propos de la coopération dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19, il a déclaré qu'en plus de faire don des vaccins "Spoutnik V" et "Spoutnik Light", la Russie a aussi transféré au Vietnam la technologie pour produire de vaccins et de médicaments pour traiter le COVID-19.

L'ambassadeur Gennady Bezdetko, qui vit au Vietnam depuis de nombreuses années, a également hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la consolidation de sa position sur la scène internationale, l’amélioration de la qualité de vie de la population, et notamment la préservation de ses coutumes et traditions culturelles de longue date. - VNA