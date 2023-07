Le général de corps d’armé Trân Quang Phuong, vice-président de l'Assemblée nationale, a visité et remis lundi 24 juillet des cadeaux aux familles des Invalides de guerre et des martyrs du district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord), à l’occasion de la 76ème Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).