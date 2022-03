Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Hongrie est venue en aide jusqu’à samedi 12 mars à 680 Vietnamiens fuyant l’Ukraine ravagée par la guerre.

L’ambassade et la communauté vietnamienne en Hongrie viennent en aide aux citoyens vietnamiens évacués depuis l’Ukraine. Photo diffusée par la VNA

Parmi les personnes évacuées, 370 ont reçu de la nourriture et un abri et 310 personnes ont reçu de la nourriture et des billets de train pour continuer à se déplacer vers d’autres pays de l’UE selon leur souhait.

Un soutien supplémentaire est offert au groupe par l’ambassade, les associations des Vietnamiens résidant à l’étranger et des étudiants vietnamiens en Hongrie.

Plus tôt, l’ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao a dirigé la mise en place d’un comité chargé d’aider les personnes évacuées d’Ukraine et les groupes de travail d’information juridique et de logistique, qui sont chargés de mettre à jour et de publier des avis sur les règles d’entrée et de séjour ainsi que d’organiser le transport, l’hébergement et de fournir le nécessaire aux évacués.

Selon la diplomate, jusqu’à présent, il n’est pas prévu d’organiser des vols de rapatriement pour les Vietnamiens évacués vers la Hongrie, car la plupart d’entre eux souhaitent prendre des abris temporaires et attendre de retourner en Ukraine si des progrès sont constatés dans les négociations ou si la situation s’améliore.

Auparavant, ils vivaient et faisaient des affaires de manière stable en Ukraine, seuls quelques-uns d’entre eux souhaitant se rendre dans d’autres pays de l’UE tels que l’Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque.

Ceux qui souhaitent retourner au Vietnam postuleront principalement pour se déplacer vers la Pologne ou la Roumanie, a-t-elle ajouté. – VNA