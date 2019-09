Des représentants du 11e corps de troupes du ministère de la Défense du Vietnam remettent un don de 100 millions de kips (plus de 11 000 USD). (Photo: VNA)

Vientiane, 16 septembre (VNA) - Un total de près de 24 800 USD a été réuni trois heures après que l'ambassade du Vietnam a lancé une collecte de fonds à Vientiane le 15 septembre pour venir en aide aux populations touchées par les inondations dans le centre et le sud du Laos.

Les donateurs comprenaient des Vietnamiens résidant au Laos et des entreprises vietnamiens fonctionnant dans ce pays.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a fait l'éloge du don de la communauté vietnamienne à la population laotienne gravement touchée par les inondations dans les régions du centre et du sud au début du mois, ce qui témoigne de la fraternité et du partage entre les deux peuples vietnamien et laotien.

Il a ajouté qu'il espérait que la communauté vietnamienne du Laos maintiendrait sa bonne action et soutiendrait les habitants pour régler les conséquences de la catastrophe.

Les inondations dans le sud et le centre du Laos au début du mois de septembre ont fait 14 morts et influencé plus de 175 000 familles dans environ 1 400 villages répartis dans six provinces, selon le ministère du Travail et du Bien-être social du Laos.

La catastrophe naturelle a également détruit environ 150 000 hectares de riz et 251 hectares de cultures, et endommagé de nombreuses maisons, ponts et routes. -VNA