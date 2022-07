Moscou (VNA) – Une délégation de l’ambassade du Vietnam a participé au Samedi communiste organisé samedi 9 juillet par le Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) durant lesquels les volontaires ont aidé la ferme Lénine à cueilli les fraises mûres.

La délégation de l’ambassade du Vietnam en Russie dans le champ de fraises de la ferme Lénine. Photo : VNA

Cet événement traditionnel a réuni des membres et des sympathisants du KPRF, et des employés des ambassades et des étudiants de 12 pays dans le champ de fraises de la ferme Lénine, située au bout de l’avenue Kashir, en banlieue de Moscou.L’idée vient à Lénine quand le 12 avril 1919, les ouvriers du dépôt de chemins de fer Moscou-Sortyrovotchnaia sur la ligne Moscou-Kazan réparent, sans se faire payer et en dehors de leurs heures de travail, les trois locomotives d’un convoi militaire nécessaire sur le front de l’Est."Le Samedi communiste est une initiative qui remonte à l’époque de la jeune République soviétique, et jusqu’à présent, nous avons célébré les 100 jours de cette initiative", a indiqué Lyudmila Voznesenskaya, cheffe du service de presse du comité du Komsommol de la ville de Moscou, membre du mouvement des femmes "Espoir russe"."Nous, communistes, avons non seulement contribué au Samedi communiste à la ferme de Lénine, mais nous avons aussi eu, à l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, un projet de plantation d’arbres à la gloire de ceux qui se sont sacrifiés pour cette victoire", a-t-elle fait savoir.La ferme Lénine, établie en 1918, est la plus grande entreprise de culture de fraises en Russie. La société possède une superficie agricole d’environ 110 hectares. À la saison des récoltes, la production de fraises peut atteindre 60 tonnes par jour. La ferme Lénine fait également partie de la liste des 300 meilleures fermes de la Fédération de Russie. – VNA