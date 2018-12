L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh (gauche) félicite le personnel de l’ambassade du Laos à l’occasion de la fête nationale du pays. Photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) - Une délégation de l'ambassade et des agences de représentation du Vietnam en Malaisie est allée féliciter vendredi 30 novembre le personnel de l’ambassade du Laos à l’occasion du 43e anniversaire de la fête nationale du pays (2 décembre).

L’ambassadeur vietnamien Le Quy Quynh a adressé ses meilleurs vœux au Parti, à l’Etat et au peuple du Laos à cette occasion.

Il a apprécié les réalisations obtenues dans tous les domaines par le Laos sous la direction clairvoyante du Parti populaire révolutionnaire du Laos lors de ces 43 dernières années, en particulier en 2018 où il a maintenu la stabilité politique, la sécurité et la croissance socio-économique malgré les difficultés causées par les catastrophes naturelles.

Pour sa part, l’ambassadeur du Laos en Malaisie, Houmdaophone Soukhaseum, a remercié le Parti, l’Etat et le peuple du Vietnam pour leur soutien à son pays dans sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale et dans son œuvre d’aujourd’hui de renouveau, d’édification et de développement national.

Les ambassadeurs vietnamien et laotien ont rappelé la responsabilité des générations actuelles de maintenir et de valoriser les relations spéciales Vietnam-Laos, un bien précieux préservé par de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Ils ont également affirmé faire de leur mieux pour intensifier l’amitié bilatérale. -VNA