L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Ha Kim Ngoc (1er à droite) à la cérémonie de remise de 10.000 masques faciaux à l'État du Maryland. Photo: VNA

Washington (VNA) - L'ambassade du Vietnam aux États-Unis a remis 10.000 masques faciaux à l'État du Maryland lors d'une cérémonie tenue le 7 août.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Ha Kim Ngoc, a déclaré souhaiter que ces masques faciaux contribuent à contenir la propagation du coronavirus dans le Maryland.

Il a ajouté que cette activité était une illustration de l'amitié, de la coopération et du soutien mutuel entre les gouvernements et les peuples du Vietnam et des États-Unis, y compris des efforts conjoints pour lutter contre la pandémie ravageuse.

Le diplomate vietnamien a salué le soutien du gouvernement américain au Vietnam en termes de soins de santé, de partage d'informations et de recherche sur l’épidémie, et en particulier le don de 100 respirateurs artificiels pour le traitement des patients de COVID-19 dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

À cette occasion, l’ambassadeur vietnamien Ha Kim Ngoc et le secrétaire d’État du Maryland, John Wobensmith, ont discuté des orientations pour renforcer la coopération bilatérale dans l’avenir, notamment dans le commerce et l’investissement, tout en valorisant les atouts du Maryland dans la mécanique de marine, la construction navale, la haute technologie et l’éducation, entre autres.

Ha Kim Ngoc a demandé aux autorités locales de continuer à créer des conditions optimales à la communauté vietnamienne au Maryland comprenant environ 30.000 personnes.

Les deux parties ont adressé leurs remerciements à Ecom Net, une société vietnamienne qui a fait don de ces masques faciaux et envisage de construire une usine de produits de protection pour le marché américain. -VNA