Des représentants de La Fédération de football du Vietnam (VFF), de la Compagnie par actions de football professionnel du Vietnam (VPF) et de la Ligue allemande de football (DFL). Photo: VFF

Francfort (VNA) - La Fédération de football du Vietnam (VFF), la Compagnie par actions de football professionnel du Vietnam (VPF) et la Ligue allemande de football (DFL) ont signé le 16 mars à Francfort un protocole d'accord pour soutenir le développement du football du Vietnam.

Plus précisément, le protocole d'accord se concentre sur trois principaux domaines : améliorer l'expertise technique et sportive, faire progresser les structures des ligues et des clubs, ainsi que développer la base et la culture des supporters de football au Vietnam.

En vertu de ce document, les parties partageront leurs connaissances par le biais de réunions, d'activités de formation et de visites sur le terrain.

La DFL travaillera en étroite collaboration avec des partenaires vietnamiens pour soutenir un certain nombre de domaines tels que l'amélioration des performances, la sélection des joueurs et l'évaluation approfondie.

Pour la DFL, la coopération internationale ne se limite pas à la distribution des droits médias. L’approche de la DFL consiste à entretenir des relations solides avec les fédérations et les tournois du monde entier ; échanger des connaissances, des idées et travailler ensemble pour apporter un football authentique aux supporters de ces pays. C'est la base de la coopération et la DFL se réjouit de cette coopération avec la VFF et la VPF, a déclaré le directeur exécutif de la DFL, Donata Hopfen.

Le président par intérim de la VFF, Trân Quôc Tuân, a déclaré que grâce à cette coopération, la VFF et la VPF tenteraient d'améliorer le professionnalisme dans l'organisation, auraient l'occasion de coopérer avec les clubs du Championnat de foot allemand (Bundesliga), dans le but d’aider l'amélioration du niveau des équipes juniors, de l’équipe nationale de football féminin dans les temps à venir. -VNA