Photo d'illustration

Hanoï (VNA) – Le procès-verbal d’une réunion virtuelle de niveau gouvernemental sur la coopération Vietnam-Allemagne en 2021 vient d’être signé, selon le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement.

Les signataires étaient Pham Hoang Mai, directeur du Département des relations économiques extérieures du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, et Gisela Hammerschmidt, cheffe du Département d’Asie du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

L'Allemagne s'est engagée à accorder en 2021 au Vietnam plus de 113,5 millions d'euros d’aide publique au développement (APD), dont 63,55 millions d’aide non remboursable pour 14 projets d'assistance technique et d'investissement, y compris le projet de 15 millions d’euros sur un "Centre de prévision et de gestion des épidémies" proposé par le ministère vietnamien de la Santé dans le but de répondre au COVID-19.

Le gouvernement allemand considère le Vietnam comme un "partenaire mondial" dans la coopération au développement dans le cadre de la nouvelle stratégie "BMZ 2030". Sur cette base, la partie allemande a exprimé son désir de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans la résolution des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la protection de l'environnement et la stabilité économique mondiale.

Ainsi, pour les APD, les deux pays continueront à promouvoir leur coopération dans trois domaines que sont formation et croissance durable ; responsabilité envers la planète - climat et énergie ; protection de la vie sur la Terre - environnement et ressources naturelles.

En outre, l'Allemagne a accepté de promouvoir la coopération dans le secteur de la santé pour aider le Vietnam à faire face à la pandémie de COVID-19. -VNA