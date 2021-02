Hanoï, 28 février (VNA) - Suite à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange (ALE) Vietnam-Royaume-Uni, les échanges entre les deux pays ont connu une croissance spectaculaire en janvier dernier dans le contexte des impacts du COVID-19.

Fabrication des produits en bois dans une entreprise au Vietnam. Photo: VNA

Selon les statistiques du Département général des douanes, la valeur d’échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni en janvier dernier a atteint plus de 657 millions de dollars, soit une augmentation de 78,57% en glissement annuel. Sur ce chiffre, les exportations vietnamiennes se sont élevées à 598 millions de dollars, un taux qui représentait une croissance de 84,61% par rapport à janvier 2020 et une augmentation de 56,61% par rapport à décembre dernier.

Le Vietnam a également importé des produits d'une valeur de 59,297 millions de dollars du Royaume-Uni, soit une croissance de 34,3% en glissement annuel.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam a précisé que ce sont les données positives obtenues grâce à l'application temporaire de l'ALE entre les deux pays à partir du 1er janvier, tout en montrant l'espoir du bon progrès de la coopération économique binationale dans la prochaine fois.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni ont atteint l'année précédente 5,64 milliards de dollars, dont 4,5 milliards de dollars provenant des exportations vietnamiennes, a révélé le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Actuellement, le Royaume-Uni restait le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe, devant l'Allemagne et les Pays-Bas. Jusqu'en décembre 2020, 411 projets britanniques étaient enregistrés au Vietnam réunissant un capital social de 3,84 milliards de dollars, un chiffre qui place le Royaume-Uni à la 15e place sur 139 pays et territoires ayant des investissements au Vietnam.- VNA