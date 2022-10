Surnommée «la plus belle grotte du Nord-Ouest», Pusamcap renferme des stalactites et des stalagmites de toute beauté qui impressionnent n’importe quel visiteur. Photo: laichau.gov.vn/VOV

Hanoï (VNA) - Rattachée à la région du Nord-Ouest, Lai Châu est une province montagneuse qui partage une frontière avec la province chinoise de Yunnan. Elle possède un paysage merveilleux et un fort potentiel touristique.

Gâtée par la nature, Lai Châu contient de nombreux sites naturels grandioses, notamment les grottes de Pusamcap et Gia Khâu et la source thermale Phiêng Phat. La province compte aussi 25 vestiges, dont 5 ont été inscrits dans la liste des vestiges nationaux.



«Notre province possède des cols, des rizières en terrasse, des réservoirs hydrauliques et les 6 plus hauts sommets du Vietnam. Ces sommets conservent encore les vieilles jungles, les espèces végétales, les ruisseaux, les chutes d’eau et notamment les forêts de théiers séculaires et de rhododendrons. Grâce à nos ressources naturelles, nous souhaitons développer le tourisme d’aventure et des sports d’escalade. Nous organisons déjà, au hameau Si Thâu Chai, un concours de parapente annuel. Dans les temps à venir, nous allons créer le club de parapente de Lai Châu et former les pilotes qui seront des habitants de la région», indique Trân Quang Khanh, directeur adjoint du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Lai Châu.

Surnommée «la plus belle grotte du Nord-Ouest», Pusamcap renferme des stalactites et des stalagmites de toute beauté qui impressionnent n’importe quel visiteur.



Les chutes d’eau Tac Tinh prennent leur source depuis la cordillère de Hoàng Liên Son et tombent d’une hauteur de 100 mètres. Vu de loin, elles ressemblent à une longue bande de soie blanche, qui contraste avec le vert des montagnes et des jungles. Les habitants racontent volontiers aux touristes une légende émouvante sur l’amour liée à ce site.

D’une longueur de 50km, le col Ô Quy Hô relie la province de Lào Cai à celle de Lai Châu. Il fait partie des quatre cols les plus longs, les plus accidentés et les plus spectaculaires du Nord-Ouest. Les trois autres étant Ma Pi Leng, Khau Pha et Pha Din. Nichée au sommet du col Ô Quy Hô, la zone touristique de Rông Mây est un complexe original, grandiose et attractif.

«De lundi à jeudi, nous accueillons essentiellement les touristes domestiques. Les touristes étrangers viennent plus nombreux le weekend. Ils sont thaïlandais, sud-coréens, japonais, chinois, israéliens et indiens. Avec la maîtrise de l’épidémie de Covid-19, le nombre de touristes étrangers a fortement augmenté. Nous accueillons de 2.000 à 3.000 visiteurs le weekend», explique Nguyên Thu Phuong qui y travaille.



Au sommet du col Ô Quy Hô se trouve une autre zone touristique qui porte son nom et qui abrite la “porte du ciel”. Ce site offre un panorama enchanteur sur le paysage grandiose du Nord-Ouest: des montagnes sublimes, une mer de nuages, des forêts luxuriantes et des rizières en terrasse à perte de vue.

«Je suis déjà venue à Lai Châu, mais c’est la première fois que je gravis le col Ô Quy Hô. Son paysage naturel est vraiment grandiose et pittoresque. J’ai visité le pont en verre de Rông Mây. Il s’agit d’un bel ouvrage. Marcher sur ce pont transparent en regardant le paysage en bas nous donne des sensations fortes. Je reviendrai à Lai Châu, c’est certain», confie Nguyên Ba Nam, un touriste de Hanoi.

D’une superficie de 2.000 hectares, Tân Uyên est le lieu où sont cultivées des espèces de thé de qualité, dont le Shan Tuyêt, l’Ô Long et le Thanh Tâm. Une fois sur place, les touristes sont impressionnés par les collines de thé à perte de vue.

La province de Lai Châu compte 11 hameaux de tourisme communautaire. 5 d’entre eux, tels que San Thàng, Sin Suôi Hô, Vàng Pheo, Hon et Si Thâu Chai, sont aménagés pour devenir, en 2025, des hameaux du tourisme communautaire exemplaires du pays. Sin Suôi Hô devrait notamment devenir le modèle de village touristique auprès de l’ASEAN.

«En 2019, Sin Suôi Hô a été inscrit dans la liste des 4 villages touristiques exemplaires du pays. Il est l’unique hameau qui a été certifié produit OCOP 3 étoiles. Il s’agit du programme «À chaque commune, son produit» qui consiste à développer le savoir-faire typique de chaque village pour le rendre compétitif sur le marché. Outre la découverte de la culture ethnique, les touristes pourront aller visiter les chutes d’eau Trai Tim (Cœur), grimper le sommet Bac Môc Luong Tu et longer le sentier de pierres anciennes qui relie Sin Suôi Hô à Bat Sat (Lào Cai)», précise Mai Thi Hông Sim, vice-présidente du comité populaire du district de Phong Thô qui abrite ledit hameau.

Riche en culture, en gastronomie et en paysage, Lai Châu est aujourd’hui un haut lieu touristique auprès des Vietnamiens et des étrangers.- VOV/VNA