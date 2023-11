Rencontre entre le vice-président du Comité populaire provincial de Lai Chau, Ha Trong Hai, et une délégation indienne. Photo: VNA Rencontre entre le vice-président du Comité populaire provincial de Lai Chau, Ha Trong Hai, et une délégation indienne. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-président du Comité populaire provincial de Lai Chau, Ha Trong Hai, a reçu le 8 novembre une délégation de l'ambassade indienne et de la compagnie Indian Rare Earths Limited (IREL).Appréciant hautement le partenariat stratégique global Vietnam-Inde, Ha Trong Hai a exprimé son appréciation pour le soutien fourni par les partenaires indiens à Lai Chau ces derniers temps, comme des bourses d'études pour les fonctionnaires locaux afin d'améliorer leurs compétences en langues étrangères en Inde et le financement d'un projet de construction d’un pont dans le village de Do, commune de Khong Lao, district de Phong Tho.Le responsable a proposé que l'ambassade aide à relier les entreprises de Lai Chau et de l'Inde dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, des mines et de l'éducation. Il a également souligné la nécessité d'un soutien pour accélérer l'exportation officielle de la cannelle de Lai Chau vers le marché indien.En outre, il a suggéré d'encourager les entreprises indiennes à transférer la technologie de transformation du thé noir aux entreprises de Lai Chau.Soulignant l'abondant potentiel de coopération de l'Inde avec Lai Chau, en particulier dans les secteurs du thé, de la cannelle et du tourisme, l'ambassadeur adjoint indien Subhash P. Gupta a affirmé que l'Inde est prête à accueillir une délégation d'entreprises de Lai Chau pour examiner les activités de promotion du tourisme, du commerce et des investissements.L'IREL étant capable d'exploiter 10.000 tonnes de minéraux de terres rares par an, son président et directeur général D. Singh a exprimé le désir d'explorer la possibilité d'une coopération en la matière avec le Vietnam.En réponse, Ha Trong Hai s'est engagé à créer des conditions favorables et à accompagner les entreprises indiennes dans la réalisation d'enquêtes et l'établissement d'investissements et d'opérations commerciales à long terme à Lai Chau. Il a également exprimé son espoir de nouvelles étapes de développement dans la coopération entre Lai Chau et des partenaires indiens dans les temps à venir. –VNA