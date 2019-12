Le "ném còn" est un jeu populaire des ethnies minoritaires de la région Nord-Ouest. Photo: Internet

Lai Chau (VNA) - Le 6e Festival de jeu de lancer de balles d’étoffe ("ném còn") Vietnam-Laos-Chine aura lieu du 29 au 31 décembre au district frontalier de Muong Te, province de Lai Chau (Nord-Ouest).

Cette information a été donnée le 11 décembre par le Service provincial de l’Information et de la Communication.

Ayant pour thème “Couleurs de l’amitié”, l’édition de cette année verra la participation de près d'un millier de représentants, d'artistes et d'athlètes issus de trois pays.

De nombreuses activités culturelles et sportives sont prévues, dont des jeux folkloriques, des spectacles artistiques, un défilé de costumes traditionnels des ethnies, une foire commerciale,...

Selon Tran Duc Hien, vice-président du comité populaire du district de Muong Te, cet événement est une occasion de renforcer la solidarité, les relations d'amitié, les échanges culturels entre les ethnies des zones frontalières de ces trois pays, tout en contribuant à promouvoir la culture de la localité.

Selon la légende, le "ném còn" est un jeu qui remonte à l'époque des rois Hùng (les premiers rois fondateurs du Vietnam) et qui est encore pratiqué aujourd’hui.

La balle, le "còn", ronde et grosse comme le poing d’un enfant, est faite de morceaux d’étoffe de différentes couleurs. On bourre l’intérieur de riz ou de graines de coton (le riz nourrit l’homme et le coton l’habille). Tout autour, des franges multicolores servent à la stabiliser en vol. Le terrain de jeu est grand et comporte en son milieu une longue perche de bambou. A son sommet est fixé un cerceau sur lequel est collé un papier, rouge d’un côté qui symbolise le soleil, et de l’autre, jaune, symbolisant la lune. Ces deux faces représentent l’hymen, la virginité de la jeune fille. Les joueurs se tiennent debout de part et d’autre du bambou. Les gagnants sont ceux qui parviennent à faire passer la balle à travers le cerceau. -VNA