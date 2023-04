Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le développement durable, les processus intensifs et la diversification des produits sont les lignes directrices de l’industrie agroalimentaire vietnamienne d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Transformation de la noix de cajou pour l'exportation. Photo: VNA

En particulier, le secteur devrait se concentrer sur l’investissement dans les technologies de l’automatisation, les systèmes de gestion de la qualité et les ressources humaines, ont suggéré des experts lors d’un récent séminaire consacré à ce sujet.

Selon le professeur Lai Quôc Dat de l’Université des sciences et des technologies de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, la tendance de développement de l’industrie agroalimentaire oblige les entreprises à optimiser la production et leurs coûts, et en même temps, à s’adapter en permanence à la chaîne d’approvisionnement et à assurer la durabilité environnementale.

Entre-temps, parmi les facteurs qui affecteront l’industrie agroalimentaire à l’avenir figurent l’augmentation des revenus et des dépenses des personnes, la sensibilisation à la consommation et à la santé, les exigences en matière de qualité et d’origine du produit.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte environ 2.880 entreprises engagées dans ce secteur, dont plus de 2.300 dans l’agroalimentaire et le reste dans les boissons, en majorité celles à petite échelle, avec un capital et une technologie limités, et rencontrent des difficultés en raison de l’accès aux consommateurs et de la concurrence des entreprises étrangères.

Nguyên Thi Kim Ngoc, cheffe adjointe du Département municipal de l’industrie et du commerce, a déclaré que l’agrialimentaire est l’industrie clé de la magapole du Sud, représentant jusqu’à 15% de la valeur de la production de toutes les industries.

Cependant, avec la tendance à utiliser des produits d’origine végétale et des aliments sains répondant aux normes internationales, le secteur doit diversifier ses produits ainsi qu’améliorer ses technologies de production.

Transformation du riz pour l'exportation dans une entreprise à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Selon les statistiques officielles, au premier trimestre 2023, l’indice de la production industrielle de ce secteur a progressé de 3,4% par rapport à la même période de l’an dernier.

Parallèlement, la consommation de produits alimentaires au cours de cette période a diminué de 5,6% en raison de la faible reprise du pouvoir d’achat intérieur et de la baisse de la demande des consommateurs de certains marchés d’exportation, ce qui a affecté la croissance générale du secteur.

Ly Kim Chi, présidente de l’Association de l’alimentation et des produits alimentaires (FFA) de Hô Chi Minh-Ville, a suggéré de prêter attention au développement de zones concentrées de matières premières à grande échelle pour promouvoir la durabilité de la chaîne d’approvisionnement et assurer la qualité et la traçabilité des produits.

Partageant le même point de vue, Nguyên Ba Thanh, directeur de l’Institut de l’alimentation et de la biotechnologie, a noté que dans le processus de fabrication de produits, les matières premières sont l’un des facteurs qui créent des avantages, suivies par les équipements et la technologie de production.

De nombreuses entreprises qui ont participé au séminaire ont également souligné l’importance de construire une base de données partagée sur les zones concentrées de matières premières, afin de répondre à la demande du marché. – VNA