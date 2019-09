Hanoi (VNA) – La production agricole dans les provinces des régions moyennes et montagneuses du Nord a progressivement évolué vers une échelle commerciale ces dernières années, créant des changements remarquables dans le secteur.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Quôc Doanh, s’exprime lors de la conférence, le 20 septembre à Hanoi. Photo: VNA

Cette tendance a été affirmée lors d’une conférence organisée vendredi 20 septembre à Hanoi par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Grâce à ce changement, les régions ont enregistré une croissance de 4,87% de la valeur de leur production agricole par rapport au taux national de 4,6% sur la période 2014-2018.Nombre de zones de produits agricoles de base ont été formées, notamment le thé, le riz et les fruits. Les localités moyennes et montagneuses du Nord possèdent la deuxième plus grande superficie de vergers du pays avec 174.000 hectares, en hausse de 48 000 hectares par rapport à 2004.En ce qui concerne la production sylvicole, les régions ont un taux de couverture forestière élevé de 55,6%, contribuant ainsi à la protection de la biodiversité locale et à la création d’un revenu stable pour les populations locales.Le directeur du Département de l’agriculture et du développement rural de la province de Son La, Nguyên Thành Công, a déclaré que la province a passé de cultures de faible valeur économique à la fruiticulture et a accordé une attention particulière au développement de coopératives agricoles.En outre, la province aide les coopératives locales à trouver des marchés pour leurs produits, a-t-il ajouté.Nguyên Thành Công a également recommandé que le gouvernement élabore des politiques de soutien pour les zones de produits agricoles de base plutôt que pour chaque province.En 2014-2018, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a dépensé plus de 18,22 billions de dôngs (784 millions de dollars) pour développer des infrastructures agricoles dans ces régions, contribuant à développer la production agricole, à assurer l’approvisionnement en eau pour les cultures, à réduire les inondations et à créer davantage d’emplois.Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Quôc Doanh, les localités des régions devraient promouvoir la restructuration de l’agriculture parallèlement à la construction de la nouvelle ruralité.Bien que les provinces aient une couverture forestière élevée, elles devraient améliorer la qualité des forêts, ainsi que la transformation, de manière à augmenter la valeur des produits forestiers. Des politiques spéciales doivent être définies pour les régions, en particulier la politique des transports, afin d’améliorer la connectivité des régions avec d’autres localités. – VNA