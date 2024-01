Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – En 2023, le secteur agricole vietnamien a prouvé son rôle de soutien solide à l'économie, établissant une série de nouveaux records malgré le contexte de ralentissement du marché mondial.

En fait, 2023 peut être considérée comme l’année des exportations record des produits agricoles. Le Vietnam a en effet exporté l’année dernière un volume record de près de 8,3 millions de tonnes de riz et au cours de l’année, le prix du riz vietnamien a battu des records, étant le plus élevé au monde.



Les exportations de fruits et légumes ont également atteint pour la première fois un chiffre d'affaires de près de 5,7 milliards de dollars. L'excédent commercial agricole a enregistré en 2023 un niveau record de 12,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 43,7 % en un an. Six groupes de produits ont affiché un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de trois milliards de dollars : riz, légumes, café, noix de cajou, crevettes, bois et produits en bois.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a souligné le fort développement des entreprises qui sont devenues le noyau de la chaîne des valeurs agricoles.

En 2023, le pays a dénombré 1 400 nouvelles entreprises dans l'agriculture, portant le nombre total des entreprises du secteur à plus de 16 100, soit une augmentation de 7,3 % sur un an. Outre les investissements des PME, un certain nombre de grandes sociétés et entreprises continuent d'augmenter leurs investissements dans l'agriculture, en particulier de haute technologie, comme Nafoods, TH, Dabaco, Masan, Lavifood.... "L'agriculture continue d'affirmer sa place importante de pilier de l'économie nationale, assurant fermement la sécurité alimentaire, les grands équilibres de l'économie et contribuant à la stabilité macroéconomique", a-t-il souligné.



Pour la première fois, le Vietnam a vendu 10,3 millions de crédits de carbone forestier, au prix unitaire de 5 dollars/tonne, lui rapportant 51,5 millions de dollars (environ 1 250 milliards de dongs)...

Cependant, selon Mme Nguyen Thi Huong, directrice générale de l'Office général des statistiques, le secteur agricole présente encore des limites et des lacunes. Bien des matériaux agricoles dépendent des importations, ce qui augmente les coûts de production. La superficie d'anacardiers, d'hévéas et de poivriers continue de diminuer en raison d'une faible efficacité économique. Les prix des aliments pour animaux restent élevés. La production de bois est faible car les entreprises de transformation rencontrent des difficultés dans la vente de leurs produits.



"En 2024, il est prévu que les risques liés à l’économie mondiale continueront d'avoir un impact négatif sur les perspectives de reprise de l’économie nationale. Cependant, les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture continueront de croître. Leur production restera stable. En outre, la hausse des prix des produits alimentaires jouera un rôle de soutien à la croissance économique", a ajouté Mme Huong.



Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le secteur agricole vise cette année un taux de croissance du PIB de 3,0 à 3,5 %, des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, de 54 à 55 milliards de dollars, soit une augmentation d'un à 2 milliards de dollars en variation annuelle. - VNA