Photo : baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam s’efforce de développer une agriculture durable permettant d’assurer la sûreté alimentaire et d’optimiser la productivité et la production tout en préservant l’environnement.

D’après le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam figure actuellement dans la liste des 15 plus grands exportateurs agricoles au monde. Ses produits agricoles sont présents dans plus de 190 pays et territoires. Pour mieux se positionner sur le marché mondial, le pays mise sur une agriculture intelligente et écologique.

Pour y parvenir, de nombreuses mesures ont été avancées: de la mobilisation des ressources financières au recours à des hautes technologies en passant par l’implication de grandes entreprises…

Afin d’assurer la sureté alimentaire, la durabilité des pratiques agricoles et de mieux répondre aux normes internationales, les entreprises sont invitées à ne plus utiliser de produits chimiques et à investir davantage dans les nouvelles technologies. Quant aux agriculteurs, ils ont bénéficié des formations pour pratiquer une agriculture bio et sont appelés à signer des contrats de production avec les grandes entreprises qui assureront l’écoulement de leurs produits.

Des zones de production spécialisées à grande échelle et standardisées ont été mises en place. La traçabilité des produits agricoles est maintenant possible grâce aux efforts conjugués par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les localités. La transformation numérique s’accélère d’ailleurs permettant d’optimiser la productivité et la gestion ainsi que de favoriser une agriculture transparente.

Une agriculture verte est aussi une agriculture qui consomme moins de ressources en terre et en eau et qui s’adapte au changement climatique. L’agriculture vietnamienne s’est fixée l’objectif d’atteindre une croissance de 2,5 -3% par an d’ici 2030.-VOV/VNA