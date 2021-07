Hà Tinh (VNA) – La transition digitale et l’économie numérique dans le secteur agricole sont des tâches centrales dans la mise en œuvre d’un projet expérimenté de Hà Tinh répondant aux normes de la nouvelle ruralité pour la période 2021-2025.

Afin d’effectuer une transition digitale efficace selon la décision N°749 du Premier ministre datant du 3 juin 2020 relative au "Programme national de transformation numérique d’ici 2025, avec vision 2030", la province de Hà Tinh (Centre) a promulgué en octobre dernier le plan N°393 concernant la transformation numérique pour la période 2021-2025 et ses orientations d’ici 2030. Dans ce document, l’agriculture est l’un des six domaines prioritaires.Grâce au soutien du ministère des Sciences et des Technologies, Dinh Phuc Tiên, domicilié dans le village de Dông Trà, province de Hà Tinh, a investi il y a quatre ans 150 millions de dôngs pour installer dans son domaine agricole une station météo intelligente dotée de la technologie iMetos et d’un système d’irrigation automatique. iMetos fait des prévisions sur les précipitations (pluviomètre, durée…), les températures, l’humectation des feuilles, l’humidité de l’air, la radiation solaire ou encore la vitesse du vent et la rosée afin d’en dresser un historique. Il couvre un rayon de 5 à 20 km."Depuis l’installation du système de prévisions météorologiques et de l’irrigation automatique, nos travaux agricoles sont plus rentables. La qualité des semis et l’efficacité économique sont en progrès. Nos revenus tirés de la production au cours de ces cinq dernières années ont atteint une moyenne de 1,2 à 1,5 milliard de dôngs par an", partage M. Tiên.Application des technologies 4.0Plusieurs produits agricoles des maisons-jardins, fermes et projets du programme "À chaque commune son produit" (OCOP, pour One Commune One Product) de la province ont été estampillés des codes QR pour leur traçabilité. Il s’agit des pomelos de Phuc Trach, des oranges de Khe Mây, Thuong Lôc et Son Mai, du bois de velours de cerf de Huong Son... Grâce à ce processus, les marchandises entrent plus facilement dans les circuits de distribution par l’intermédiaire de transactions électroniques et sont disponibles dans de nombreux supermarchés.Hà Tinh est une localité avant-gardiste dans l’application de la technologie numérique à la production, à la gestion et à l’administration de l’édification de la nouvelle ruralité. En 2019, le Bureau provincial de coordination sur la nouvelle ruralité a mis en oeuvre un logiciel intitulé "Données digitales de la nouvelle ruralité Hà Tinh" dans le but de stocker des informations numériques concernant les activités de la nouvelle ruralité auxquelles la population peut facilement accéder.

La culture high-tech de melon permet de minimiser les impacts du climat, des insectes et des maladies. Photo : VNA

Grâce aux modèles numériques, les agriculteurs peuvent gérer leur processus de production et fournir des informations sur la quantité de produits qu’ils proposent, afin de se connecter au marché et de promouvoir leurs marchandises... Ils peuvent également consulter sans difficulté les informations liées au développement de l’économie familiale, à l’éducation ou à la santé et participer activement à l’objectif du Programme national de transformation numérique.Une avancée dans la réalisationHà Tinh se concentre sur le développement d’une agriculture intelligente appuyée sur les hautes technologies en collectant une grande variété de données sur le terrain, les cultures, l’élevage et la pêche. La province ambitionne de créer un réseau d’observation et de surveillance au service des activités agricoles en fournissant des informations sur l’environnement, la météo et la qualité des terres dans le but d’améliorer la productivité, la valeur des récoltes et de permettre aux agriculteurs d’emprunter entre eux des équipements agricoles via des plateformes numériques.Elle appliquera la technologie numérique pour automatiser les processus de production et de distribution, certifier l’origine et la chaîne d’approvisionnement des produits afin d’en garantir la sécurité et l’hygiène alimentaires. Ce processus permettra également d’intensifier le développement de l’e-commerce dans l’agriculture."Ces dernières années, Hà Tinh s’est efforcée d’allier les progrès scientifiques, technologiques et la production, le développement de l’économie rurale dans la traçabilité, l’édification du label des produits et le développement de l’e-commerce", affirme Trân Huy Oanh, chef du Bureau provincial de coordination sur la nouvelle ruralité.Hà Tinh s’est fixée l’objectif d’une transformation numérique synchrone d’ici 2030 et compte devenir l’une des 15 provinces et villes du ressort central à mettre en application de manière efficace le gouvernement numérique et l’économie digitale et ainsi répondre aux besoins de production et de distribution des agriculteurs. Dans les temps à venir, la province continuera d’inclure les avancées scientifiques et technologiques au processus d’édification de la nouvelle ruralité dans le programme OCOP afin de renforcer le développement des technologies de l’information et promouvoir le processus de numérisation. – CVN/VNA