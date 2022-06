Hanoi (VNA) – L’économie agricole est considérée comme une des priorités du Vietnam. Le 5e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIIe mandat) s’est tenu en mai dernier et a insisté d’ailleurs sur le développement durable d’une agriculture circulaire.

La tendance à l’agriculture circulaire encouragée par le gouvernement. Photo : CVN

Afin de développer des produits à forte valeur ajoutée, le gouvernement a mobilisé les ressources nécessaires à la promotion des atouts propres à chaque éco-région. À l’instar du delta du Mekong, ou l’on ne se concentrait auparavant uniquement que sur le développement du riz, et voit dorénavant d’autres produits tels que les fruits de mer devenir une source de revenus importante et stable.Ainsi, les exportations nationales de produits aquatiques sont estimées à un milliard de dollars en mai et à 4,6 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année, soit une hausse de 27% et de 42% en glissement annuel, respectivement, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).Promouvoir les atouts de chaque localitéAfin de réduire les pertes dans la production grâce à l’application de hautes technologies, de nombreux agriculteurs et entreprises agricoles ont de plus en plus investi dans la réutilisation des déchets issus de l’agriculture et de l’élevage. Cela permet de minimiser le coût des intrants et d’augmenter les marges, conformément à l’économie circulaire, promue par le gouvernement.Lors du Forum des entreprises vietnamiennes (VBF), organisé en février à Hanoi, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a exhorté les agriculteurs, les entreprises agricoles à se conformer aux principes de l’économie circulaire. L’application de hautes technologies et le numérique doivent faciliter la réduction et le recyclage des résidus ou déchets et minimiser ainsi l’impact sur l’environnement. Ils doivent également améliorer les rendements et optimiser les chaînes d’approvisionnement pour qu’elles soient plus performantes et moins coûteuses."L’agriculture circulaire sera la clé d’une gestion efficace des ressources agricoles en mettant l’accent sur la minimisation de l’utilisation d’intrants externes, la fermeture du cycle des nutriments, la régénération des sols et la minimisation de l’impact sur l’environnement", a déclaré le ministre Lê Minh Hoan.La tendance étendueLa tendance à l’agriculture circulaire s’est répandue à de nombreux endroits, des zones d’élevage, des zones de production d’ananas à proximité d’usines de transformation de produits de la mer, ou encore des zones de culture de cocotiers à Bên Tre, Hâu Giang, Kiên Giang… De nombreuses expériences servent de modèles dont s’inspire l’industrie agroalimentaire pour l’avenir.